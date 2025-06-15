İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İstanbul Anadolu

23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/131 Esas

KARAR NO : 2025/107

Davacı EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Mustafa Ekşi'ye yapılan tüm tebligatları ilanen yapılmıştır.

Mahkememizin 12/03/2025 tarihli, 2021/131 Esas, 2025/107 sayılı kararıyla; Davanın REDDİNE, Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 615,40 TL harcın peşin ve tamamlama harcı ile alınan toplam 6.616,44 TL harçtan mahsubu ile fazla yatırılan 6.001,04 TL'nin kararın kesinleşmesini müteakip talep halinde yatıran tarafa iadesine, davalı Davut Gedikoğlu kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 30.000,00 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren Davut Gedikoğlu'na verilmesine, davalı Davut Gedikoğlu tarafından yapılan ve UYAP sistemi üzerinden tespit edilen 50 TL masrafın davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine, davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, karar kesinleştiğinde HMK 333. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran taraflara re'sen iadesine, dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinden davalı MUSTAFA EKŞİ'ye mahkeme ilamı yerine geçerli olmak üzere ayrıca davacı vekilinin06/05/2025 tarihli dilekçesi ile istinaf yoluna başvurduğu ilanen tebliğ olunur. 29/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242480