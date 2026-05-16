İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/114 Tereke

İşbu tereke dosyamızdan; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/köy 23 Cilt, 10 Hane sıra no, 3 birey sırada nüfusa kayıtlı 02/05/1956 doğumlu, 05/01/2026 tarihinde vefat eden müteveffa FERİDUN KURT'un terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. ARİF ASLAN'ın atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

