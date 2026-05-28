İSTANBUL ANADOLU 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu

24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/464 Tereke

İşbu tereke dosyamızdan; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraçishak Mah/köy 95 Cilt, 699 Hane sıra no, 9 birey sırada nüfusa kayıtlı 23/12/1938 doğumlu, 13/03/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Erman NUSAL'ın terekesinin resmi defteri tutulmakta olup re'sen tereke defter tutma memuru olarak İstanbul Barosu avukatlarından Av. ONUR YEŞİLGÖZ'ün atanmasına karar verilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu T.M.K.'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02455915