İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/226-E Karar No: 2026/433-K 09.09.2026

İ L A N

K A R A R I

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2024/226 Esas 2026/433 Karar sayılı 16.06.2026 tarihli ilamı ile; sanık NARLY GARLYYEV (Narly ve Hallybıbı oğlu, 07/12/1979 Türkmenistan Doğumlu) hakkında; 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası verilmiş olup, karar tebliği yapılamadığından ilanen tebliğe karar verilmekle;

İş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Sanık hakkındaki hükmü içerir Mahkememiz kararının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde;Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle veya ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe ya datutanağa bağlanmak üzere Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne beyanda bulunmak üzere; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise hükmün kesinleşme işleminin yapılacağına dair,

Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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