İSTANBUL ANADOLU 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İstanbul Anadolu

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/56 Esas

DAVALI : HÜSAMETTİN MERDAN 11 Av De La Republique Res Germain 13140 Miramas / Fransa Cumhuriyeti

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 06/05/2025 tarih 3 nolu celsesinde "Ön inceleme aşamasında yapılacak başkaca işlem kalmadığından tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, taraflara, HMK. 147/2, 150/1 ve 186 maddeleri gereğince tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına gelmeleri, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde, dosyanın işlemden kaldırılmasına kara verileceği hususunun ihtarına, (tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün hazır olmayan tarafa tebliğine)," dair karar verildiği, davalıya tahkikat gününün tebliği için Marsilya Başkonsolosluğu aracılığı ile çıkartılan tebliğin tebliğ edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı, tahkikat duruşma günü ve duruşma zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 30/09/2025 tarihli celse 4 nolu duruşmasında davacının tanıkları Şükriye Topaloğlu, Nilüfer Poyraz ve Nalan Coşkun dinlenilmiştir. Tanık Şükriye özetle; davacının annesi olduğunu tarafların evlendikten sonra 4 ay kadar Fransa'da yaşadıklarını, tarafların 4 ay kadar evli kaldıklarını, kızının sürekli evde yalnız kaldığını, davalının ve ailesinin kızını yalnız bıraktıklarını, kızının Türkiye'ye döneceğinde bilet parasını kendilerinin ödediğini, kızının Türkiye'ye döndükten sonra bir daha Fransa'ya gitmediğini, karşı tarafında gelmediğini, karşı tarafın suç makinesi olduğunu sonradan öğrendiklerini, karşı tarafa hiç bir şekilde ulaşamadıklarını beyan etmiştir. Tanık Nilüfer'in özetle; davacının arkadaşı olduğunu, arkadaşının 3 yıl önce Fransa'da evlendiğini, onunla görüntülü olarak görüştüğünü, arkadaşından duyduğu kadarıyla karşı tarafın sorumsuz olduğunu, arkadaşının Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini, bir daha da Fransa'ya geri dönmediğini, davalının da Türkiye'ye hiç gelmediğini, 3 yıldır görüşmediklerini beyan etmiştir. Tanık Nalan'ın özetle; davacının arkadaşı olduğunu, arkadaşının 3 yıl önce evlendiğini, arkadaşı ile sürekli görüntülü görüştüklerini ve o sıralarda arkadaşının hep yalnız olduğunu, arkadaşının sürekli ağladığını, evin masraflarını davacının karşıladığını, Türkiye'ye dönüş biletini de davacının annesinin aldığını, giderken bir süre eşya götürdüğünü ancak gelirken az bir eşya ile geri geldiğini, döndükten sonra eşi ile görüşemediğini, karşı tarafa ulaşamadıklarını, davacının Türkiye'ye ayrılma niyeti ile geri döndüğünü beyan etmiştir.

Durusma Günü: 26/11/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK. 147/2, 150/1 ve 186 maddeleri gereğince tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasında geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmeyeceğinizi bildirdiğiniz takdirde, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02509329