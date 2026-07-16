İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO : 2026/10 Tereke

MÜTEVEFFA : AHMET FAHRİ ÇIĞ - 23285173450- TC KİMLİK NUMARALI

VEFAT TARİHİ : 25/03/20227

Mahkememiz kararı ile İZMİR ili, ÖDEMİŞ ilçesi, BENGİSU mah/köy, 3 Cilt, 505 Aile sıra no, 5 sırada 14/06/2025 tarihinde vefat eden 23285173450 T.C. Kimlik numaralı muris AHMET FAHRİ ÇIĞ'ın tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.’nın 612, 636 ve İ.İ.K.’nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 1 Nolu Barosuna kayıtlı Av. Onur YEŞİLGÖZ'ün Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

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