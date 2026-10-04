İSTANBUL ANADOLU 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLÂN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/334 Esas

DAHİLİ DAVALI: TUNÇ NURİ HOŞCAN (417****5974)Davacı SALİH ZAFER UÇKUN tarafından aleyhinize Mahkememizin 2026/334 Esas sayılı dosyasında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 02/02/2027 günü saat 10:25'e bırakılmış olup Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

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