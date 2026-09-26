İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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İstanbul Anadolu



4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/13 Tereke

KARAR NO : 2026/11

MİRAS BIRAKAN: SABRİ TOZBASTIRAN -60553038752

Yukarıda açık kimlik yazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyenin kapatılmasınakarar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın tüm malvarlığı tespit edilmiş olup, Mahkememiz dosyasında yürütülen tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olup, TMK'nun 612. Maddesi uyarınca artakalan değerlerin mirası red eden yasal mirasçılarına teslimi ile,

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Mahkememizin 02/07/2026 tarih ve 2024/13 Tereke 2026/11 Karar ilamı ve 18/09/2026 tarihinde kesinleştiğine dair İİK 254 maddesi gereğince tasfiyenin(İflasın) kapatılmasına karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02556324