İSTANBUL ANADOLU 43. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İstanbul Anadolu 43. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/34 Esas

DAVALI : YASİN ÖZCAN-51376789556-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizin tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/10/2026 günü saat:10:15'dir. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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