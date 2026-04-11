İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/830 Esas

KARAR NO : 2022/998

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2022 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sabahattin ve Leyla oğlu, 02/02/1987 doğumlu, ARDAHAN, GÖLE, Küçükaltunbulak mah/köy nüfusuna kayıtlı EYÜP KEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 15 günlük süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 09.04.2026

