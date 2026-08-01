İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA DAİRESİ

2026/228 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/228 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.250.000,00 1 Taşıt 34NVR459 Plakalı , 2025 Model , FIAT Marka , YH010136440 Motor No'lu , VYFEDYHP7SN543229 Şasi No'lu , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri ,Aracın anahtarı bulunmamakta, aracın kaputu açılarak motor mevcudiyeti tespit edilmiş, motorda eksik parça görülmemiş, Araç içi göstergeler ve ekipmanlar araç üzerinde ve eksiksizdir.. Sol arka çamurlukta 3 cm. uzunluğunda bir çizik bulunmaktadır. Sağ arka çamurlukta 5 cm. uzunluğunda bir çizik görülmektedir.Arka tamponun sağ tarafında sürtme izleri söz konusudur. Sağ aynada 5 cm. uzunluğunda çizik bulunduğu hususları bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:12

13/08/2026 (İİK m.114/4)

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