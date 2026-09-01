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İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO:2026/3 Tereke

TEREKESİ TASFİYE OLUNAN

ADI SOYADI: Hamit AYDIN-27757980386
VEFAT TARİHİ : 01/01/2018
TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH: 18.02.2026

En yakın mirasçılarıtarafından mirası reddedilen murisin terekesinin TMK mad. 65., İİK mad 180, 220.uyarınca basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;
1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin) asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri
2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,228. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02551024