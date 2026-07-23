İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
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T.C.
İSTANBUL ANADOLU 51. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/323 Esas
DAVALI ARİF KARAMAN Davacı Naziha Gür, davalılar Arif Karaman, Elif Sıray, Ayşen Gür, Ahmet Tevfik Uçtum, Fatma rengin Ünver, Yahya Burak Tamer, Defne Tamer Besceli, Pınar Özdemir Ayber, Muhsin Tamer Özdemir, Atilla Hakan Özdemir, Ömer Mersin arasında mirasçılık belgesinin iptali davası ile,
"Hatay 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1248 esas, 2025/1341 karar ve 13/08/2025 tarihli mirasçılık belgesinin iptalini"
"Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/183 esas sayılı dosyasında verilen kararın iptalini"
"Ön inceleme duruşmasının 19/11/2026 günü saat 10:55'de yapılacağı"
İlanen tebliğ olunur. 09/07/2026
#ilangovtr Basın no ILN02515012