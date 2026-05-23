İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/233 Esas

KARAR NO : 2026/111

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/02/2026 tarihli ilam ile 359/b-1 maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan, 2013 yılına ait213 sayılı VUK'un 359/b maddesi uyarınca düşme kararı verilen, 2015-2016 takvim yıllarında Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddiası ile açılan davada beraat kararı verilen, Hayati ve Hanife oğlu, 30/11/1983 doğumlu,MURAT ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizce verilen beraat ve düşme kararlarıkatılan Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından istinaf edilmiş. Vergi Dairesi Başkanlığı vekilinin İstinaf başvuru dilekçesi vemahkememiz kararıtebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.05.2026

