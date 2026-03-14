İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/670

KARAR NO : 2025/923

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/12/2025 tarihli ilamı ile TCK 54/4 (Müsadere),191/1, 62, maddelerigereğince, 1 YIL 8 AY HAPİSCEZASI, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) 1. KEZ MÜKERRERLEREÖZGÜ İNFAZREJİMİ VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİUYGULANMASINA,cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Zahideoğlu, 19/08/1980 doğumlu, Kırşehir ili, Kırşehir Merkez ilçesi, Taburoğlunüfusuna kayıtlı RECEP BARAN 'ın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresibulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPANBİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasıile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafı ile yargılama giderlerinin sanıktantahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.

