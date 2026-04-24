İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/87 Esas

KARAR NO : 2025/489

Resmi Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/07/2025 tarihli ilamı ile 204/1, 157/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 1 YIL 6 AY HAPİS, 2 YIL HAPİS, 12000 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Muzaffer ve Sezen oğlu, 01/03/1981 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı İLHAMİ BALDAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üzerinde bir gazete ile genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.04.2026

#ilangovtr Basın no ILN02453629