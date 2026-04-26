İSTANBUL ANADOLU 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No : 10*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

8. İCRA DAİRESİ

2025/5585 ESAS



İLÂNEN TEBLİGAT İLAN METNİ

Alacaklı BARAN SAPANLI tarafından borçlu ALİCAN KARATEPE, 28303157122 TC Nolu, aleyhine dairemizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından örnek 10* icra takibi başlatılmıştır.

Borçlunun bilinen adresine çıkarılan tebligatın yapılamadığı, yapılan araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, ödeme emrinin ilânen tebliğine karar verilmiştir.

Buna göre;

Borçlu ALİCAN KARATEPE, 28303157122 TC Nolu, takip dayanağı borç nedeniyle;

Asıl alacak: 240.730,00TL

İşlemiş faiz: 22.737,44TL

Takip çıkışı masrafı: 24.073,00TL

Takip Açılış Tarihi İtibariyle Toplam alacak: 288.240,44TL

(Takip sonrası harç, masraf, faiz ve vekalet ücreti hariç tutar)borcu işbu ilan suretiyle ihtar olunur.Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde aşağıda belirtilen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No : TR250001500158007290497182

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163'e karşılık gelmektedir.

