İSTANBUL ANADOLU 91. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU

91. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/659 Esas

KARAR NO : 2026/123

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/02/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Kanunun TCK. 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2 AY 15 GÜN HAPİS, cezası ile cezalandırılan Barbaros ve Cevriye oğlu, 06/03/1979 doğumlu, Zonguldak, Kdz.Ereğli,nüfusuna kayıtlı RÜSTEM BAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetenin Trajı 50.000 üstünde olanbir gazetede , bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe ve zabıt katibine sözlü beyan suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02571765