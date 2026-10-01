İSTANBUL ANADOLU 91. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 91. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/740 Esas

KARAR NO : 2025/397

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK. 155/2, 62/1, 52/1-2 Maddeleri gereğince; 10 AY HAPİS ve 80,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK.'nin 51. Maddesi gereğince ERTELENMESİNE, karar verilen Nihat ve Şahide oğlu, 01/03/1978 Merzifon doğumlu, Amasya, Merzifon, nüfusunda kayıtlı Erzat YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekçeli karar ile Katılan Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Vekili Murat Yaşar DOĞAN tarafından mahkememize sunulan istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özeti ile istinaf dilekçesinin Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanmak suretiyle İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup , Katılan vekilinin sunmuş olduğu istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunma hakkı olduğu,

Hüküm fıkrasının ve katılan vekilinin istinaf talebinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02571775