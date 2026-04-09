İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54

T.C. İSTANBUL ANADOLU

1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/4766 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4766 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

TL Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 21.066.740,00 1 Taşınır CEP HERKÜLÜ

NAİM SÜLEYMANOĞLU

FİLMİ

Üzerindeki Telif ve Mali Haklar

(TV Gösterim, Dijital Medya ve

Mobil Haklarına Ait Gelirleri) FİLMİN KAYITLI OLDUĞU KURUM Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:37

06/04/2026 (İİK m.114/4)

