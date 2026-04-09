İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/4766 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4766 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|21.066.740,00
|1
|Taşınır
|CEP HERKÜLÜ
NAİM SÜLEYMANOĞLU
FİLMİ
Üzerindeki Telif ve Mali Haklar
(TV Gösterim, Dijital Medya ve
Mobil Haklarına Ait Gelirleri)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:37
06/04/2026 (İİK m.114/4)
