Resmi İlanlar

İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/4766 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4766 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti
TL		 Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
21.066.740,00 1 Taşınır CEP HERKÜLÜ
NAİM SÜLEYMANOĞLU
FİLMİ
Üzerindeki Telif ve Mali Haklar
(TV Gösterim, Dijital Medya ve
Mobil Haklarına Ait Gelirleri)
  • FİLMİN KAYITLI OLDUĞU KURUM
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:37
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:37

06/04/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02442784