İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.487.000,00

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Taşıt

34DBU03 Plakalı , 2023 Model, RENAULT Marka, OTOMOBİL/RFB Tipli, VF1RFB00171832984 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın aküsü bitmiş olduğu, km sinin Okunamadığı, üzerinde herhangi bir hasar ve tramer kaydının olmadığı, lastiklerinin kış tipi ve aşınmışolduğu ,iç döşeme ve araç genelinde temizlik yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Motoru üzerinde bulunan alüminyum parçaların nemden etkilendiği, motor temizliği yapılması gerekmektedir. aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.

Satışı yapılacak olan araç;

Erdemir Yediemin - Soğuk Pınar Mahallesi Hercai Sokak Çekmeköy / İstanbul Adrasindedir.