İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/20812 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20812 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.487.000,00
|1
|Taşıt
|34DBU03 Plakalı , 2023 Model, RENAULT Marka, OTOMOBİL/RFB Tipli, VF1RFB00171832984 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Aracın aküsü bitmiş olduğu, km sinin Okunamadığı, üzerinde herhangi bir hasar ve tramer kaydının olmadığı, lastiklerinin kış tipi ve aşınmışolduğu ,iç döşeme ve araç genelinde temizlik yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Motoru üzerinde bulunan alüminyum parçaların nemden etkilendiği, motor temizliği yapılması gerekmektedir. aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışı yapılacak olan araç;
Erdemir Yediemin - Soğuk Pınar Mahallesi Hercai Sokak Çekmeköy / İstanbul Adrasindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:11
11/08/2026 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02529447