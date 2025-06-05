Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/954 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/954 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Alemdar Adalı Mahalle, Ekşioğlu Mevkii, 212 Ada, 12 Parsel, Zemin Kat A2 Blok BB NO:9 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/20 hissesisatılacaktır.

Ana Taşınmaz (Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı Mahallesi, 212 Ada, 12 Parsel)

Kıymet takdirine konu taşınmazların konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 24 bağımsız bölüm içermekte olup, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesine uygundur. Yapı tamamlanmış durumdadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri 9 Nolu bağımsız bölüm numaralı bodrum katta deposu olan dükkan

Taşınmaz bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli olup zemin ve bodrum normal katta yer almaktadır.Bina A2 Girişine göre arka orta sağ tarafta olup, güney cephelidir. Yapıya Kuran Kursu Caddesi üzerinden bakıldığında sağdan 4.dükkan olarak konumludur. Projesine göre zemin kat seviyesinde dükkan, merdiven ve kapalı balkon hacimleri ile net kullanım alanı 62 m2 (brüt 67 m2) olarak , bodrum kat seviyesinde ise depo, merdiven ve wc hacimleri ile net kullanım alanı 9 m2 (brüt 10 m2) olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz tadilli projesine göre toplamda net 71 m2 (brüt 77 m2) kullanım alanlıdır.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi, No: 23-27, Vera Residence,Kat: Zemin, Dükkan: 23-27F (9 bb), Çekmeköy/İSTANBUL olarak tespit edilmiştir. UAVT: 3984104319

Yüzölçümü: 1.795,48 m2

Arsa Payı : 55/1000

İmar Durumu: Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı (Ekşioğlu) Mah., 212 ada 12 parsel sayılı yer 17.01.2014 t.t’li, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında E: 0.90 Hmax:6 kat irtifalı “Konut Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti : 500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Alemdar Adalı Mahalle, Ekşioğlu Mevkii, 212 Ada, 12 Parsel, Zemin Kat A2 Blok BB NO:11 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/20 hissesisatılacaktır.

Mezarlığı, Saray Caddesi yer almaktadır. Taşınmazlar Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz (Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı Mahallesi, 212 Ada, 12 Parsel)

Kıymet takdirine konu taşınmazların konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 24 bağımsız bölüm içermekte olup, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesine uygundur. Yapı tamamlanmış durumdadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri 11 bağımsız bölüm numaralı bodrum katta deposu olan dükkan

Taşınmaz bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli olup zemin ve bodrum normal katta yer almaktadır. Bina A2 Girişine göre arka orta sol tarafta olup, güney cephelidir. Yapıya Kuran Kursu Caddesi üzerinden bakıldığında sağdan 2.dükkan olarak konumludur. Projesine göre zemin kat seviyesinde dükkan, merdiven ve kapalı balkon hacimleri ile net kullanım alanı 36 m2 (brüt 39 m2) olarak , bodrum kat seviyesinde ise depo, merdiven ve wc hacimleri ile net kullanım alanı 35 m2 (brüt 40 m2) olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi, No: 23-27, Vera Residence,Kat: Zemin, Dükkan: 23-27H (11 bb), Çekmeköy / İSTANBUL - UAVT: 3537119053580

Yüzölçümü : 1.795,48 m2

Arsa Payı : 55/1000

İmar Durumu: Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı (Ekşioğlu) Mah., 212 ada 12 parsel sayılı yer 17.01.2014 t.t’li, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında E: 0.90 Hmax:6 kat irtifalı “Konut Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 14:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Alemdar Adalı Mahalle, Ekşioğlu Mevkii, 212 Ada, 12 Parsel, Zemin Kat A2 Blok BB NO:10 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/20 hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz (Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı Mahallesi, 212 Ada, 12 Parsel)

Kıymet takdirine konu taşınmazların konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 24 bağımsız bölüm içermekte olup, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahalinde bina katı projesine uygundur. Yapı tamamlanmış durumdadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri 10 numaralı bölüm numaralı bodrum katta deposu olan dükkan

Taşınmaz bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli olup zemin ve bodrum normal katta yer almaktadır. Bina A2 Girişine göre arka orta tarafta olup, güney cephelidir. Yapıya Kuran Kursu Caddesi üzerinden bakıldığında sağdan 3.dükkan olarak konumludur. Projesine göre zemin kat seviyesinde dükkan, merdiven hacimleri ile net kullanım alanı 19 m2 (brüt 21 m2) olarak , bodrum kat seviyesinde ise depo, merdiven ve wc hacimleri ile net kullanım alanı 8 m2 (brüt 9 m2) olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz tadilli projesine göre toplamda net 27 m2 (brüt 30 m2) kullanım alanlıdır.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi, No: 23-27, Vera Residence,Kat: Zemin, Dükkan: 23-27G (10 bb), Çekmeköy / İSTANBUL -UAVT: 2656046519

Yüzölçümü : 1.795,48 m2

Arsa Payı : 25/1000

İmar Durumu: Çekmeköy İlçesi, Alemdar Adalı (Ekşioğlu) Mah., 212 ada 12 parsel sayılı yer 17.01.2014 t.t’li, 1/1000 ölçekli, Çekmeköy Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında E: 0.90 Hmax:6 kat irtifalı “Konut Alanı”nda kalmaktadır.

Kıymeti : 175.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 15:00

21/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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