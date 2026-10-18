Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/144 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/144 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : İstanbul İli, Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 11113 Ada 10 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Mesken vasıflı 16/80 arsa paylı bağımsız bölümün TAM HİSSESİ satılacaktır. Taşınmaz mesken nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Katta yer alan tek taşınmaz tüm yönlere cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı117 m² + 5 m² balkon olarak tespit edilmiştir. (Brüt: 136 m²) Projesinde 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş, balkon ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın kat ve konum olarak projesiyle uyumlu; alan olarak projesiyle uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Tapu kayıtlarında eklenti olarak görülen net 18 m² (brüt 19 m²) alana sahip kat bahçesi taşınmazın y.odası ile birleştirilmiş olup, ayrıca net 2 m² (brüt 2m²)alana sahip tesisat odası depo olarak taşınmazın kullanım alanına dahil edilmiştir. Mahallinde net kullanım alanı 137 m² + 5 m² balkon olarak tespit edilmiştir. (Brüt: 157 m²) Dairenin dış kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğramadır. Oda hacimlerinin zeminleri laminat parke kaplı olup duvarları saten boyalıdır. Mutfak hacminin zemini seramik kaplı olup duvarları saten boyalıdır. Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Detaylı diğer özelliklere yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Adresi: Güzelyalı Mah., Lodos Sk., No: 2, Daire: 1 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: net 142 m2

Arsa Payı: 16/80

İmar Durumu: 15.05.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Güzelyalı Uygulama İmar Planında (3/A/3) (0.20-0.30/1.20) yapılaşma koşullu Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 11.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:25

15/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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