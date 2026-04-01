İSTANBUL ANADOLU KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ BÜROSU

Sayı : 2023/47546 Soruşturma

Konu : İlan

C. Başsavcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde verilen karar nedeniyle;

Şüpheli Nuray TURAN'ın bilinen adresine kararın tebliğ edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

C. Başsavcılığımızın 2023/47546soruşturma sayılı gerekçeli kararı ile;

Şüpheli hakkındaki 5809 sayılı yasaya muhalefet suçundan kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 171. maddesindeki şartlar aranmaksızın 1 yıl süreyle ERTELENMESİNE,

Kararın 110*****284 T.C kimlik nolu Turan ve Nuriye'den olma 01/03/1975 doğumlu Ağrı ili Taşlıçay ilçesi nufusüne kayıtlı şüpheli Nuray TURAN'a TEBLİĞİNE, 5271 sayılı CMK'nın 171. maddesi gereğince karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/04/2026

