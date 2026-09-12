İSTANBUL ANADOLU(KAPATILAN) 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAK.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 70. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/100Esas

İ L A N

M E T N İ

Mahkememize ait 2024/100 Esas 2025/591 Karar sayılı ve 03/10/2025 tarihli ilamı ile sanık YANA STEPANENKO hakkında birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçlarından 6.000,00.-TL. Ve 20,00.-TL. Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanık hakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

#ilangovtr Basın no ILN02546208