İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/290 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/290 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Sancaktepe İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 52 Ada, 10 Parsel, 24-28 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 52 ada 10 parsel üzerinde 2 adet bina bulunmaktadır. Yenidoğan Mahallesi Melih Sokak No: 24 adresinde yer alan bina; zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplamda 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 2/C yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 160 m2 kapalı alana sahip, zemin+1 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 74 m2, 1. Normal katı 86 m2 alanlıdır. Taşınmazın içerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Yenidoğan Mahallesi Melih Sokak No: 28 adresinde yer alan bina; zemin kat + 2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 336 m2 kapalı alana sahip, zemin+2 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 96 m2, 1. Normal katı 120 m2, 2. Normal katı 120 m2 alanlıdır. Taşınmazın içerisine girilmediğinden iç detay özellikleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır. Taşınmazın arsası 694,16 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Melih Sokak cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde yer alan binaların toplam alanı 496 m2 alanlıdır.

Adresi : Yenidoğan Mah. Melih Sak. No:24-28 Sancaktepe/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 694,16 m2

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2021/290 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 27.06.2024 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Sancaktepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-14181248-64-150397 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Söz konusu parsel, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda bir kısmı Yol, büyük çoğunluğu TAKS:0.40, KAKS:0.90, 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak planlanmış alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 24.785.779,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:30

23/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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