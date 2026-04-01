İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/300 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/300 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, MERDİVENKÖY Mahalle/Köy, 3400 Ada, 3 Parsel, 136 Nolu Bağımsız Bölüm İnceleme konusu taşınmaz İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde, tapu kayıtlarına göre Merdivenköy Mahallesi, mahalli idari sınırlara göre Dumlupınar Mahallesi dahilinde yer almakta olup girişi Yumurtacı Abdibey Caddesi, Özgür Sokak tarafından sağlanan, 15 dış kapı numaralı 3400 ada, 3 parsel üzerinde inşa edilen Teknik Yapı Concord 1. Etap Sitesindeki A blok, 15. kat, 136 numaralı daire nitelikli bağımsız bölümdür. Taşınmazın 200 mt. kuzeybatısında Medeniyet Üniversitesi Yerleşkesi, 895 mt. batısında Uzunçayır Çevreyolu Kavşağı ve Uzunçayır Metrobüs Durağı ile Ünalan Metro Durağı, doğusunda 630 mt. mesafede de Göztepe Kavşağı ve Göztepe Metro Durağı, 680 mt. güneyinde Özel Göztepe Hastanesi, 585 mt. Güneydoğusunda Mustafa Saffet Anadolu Lisesi yer almaktadır. Site dahilinde A-B-C blok olmak üzere toplam 622 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, takriben 8-10 yaş aralığındaki yapılara ilişkin 2020 yılında kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Açık-kapalı yüzme havuzu, kapalı otopark, sauna, hamam, dinlenme odaları, spor salonu, merkezi sistem pay ölçer ile ısıtma sistemli, görüntülü diyafon, servis ve bakım hizmetleri, 7/24 güvenlik sistemi mevcuttur. Blok girişinde camlı ve alüminyum profilli ve fotoselli ana giriş kapısı mevcut olup 3 adet yolcu ve 1 adet yük asansörü mevcuttur. Dairenin kapısının kapalı olması nedeniyle site yönetiminden alınan bilgiye göre bağımsız bölüm 140 özellikte ve brüt 47,68 m2, net 36,51 m2 kullanım alanlı olup dosya içeriğindeki bilirkişi raporunda yer alan mimari projesi itibariyle; giriş, banyo+wc, salon ve açık mutfak hacimlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün iç özelliklerinin görülememesine karşın site dahilinde tüm hanelerin salon ve açık mutfak zeminleri laminat parke, giriş ve banyo seramik kaplıdır. Dış cephe doğramaları PVC ve ısıcam, duvar alçı sıva üzerine plastik boyalı, mutfakta ankastre fırın, davlumbaz ve ocak bulunduğu, banyoda vitrifiye, lavabo altı dolap, üstü aynalı dolap, duşakabin ve armatürlerinin mevcut olduğu öğrenilmiştir. Bölge; konumunun avantajı ile, E-5 Karayolu komşuluğunda olması ve bu karayolunun Kadıköy, TEM Otoyolu bağlantılarını oluşturan ulaşım odaklarının yakınında bulunmasından kaynaklanan ulaşılabilirlik özelliğine sahiptir. Yakın çevrenin tamamı rezerv alan ilan edilmek suretiyle yoğun olarak konut alanına dönüşmüştür. Belediye tarafından sağlanan tüm hizmetlerden faydalanmaktadır. Ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Merdivenköy Mah. Yumumrtacı Abdi Bey Caddesi Özgür Sok. No:15 Teknik Yapı Concord 1. Etap Sitesi A Blok Kat:15 Daire:136 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 47,68 m2

Arsa Payı : 34307184/34189967788

İmar Durumu : 4-a) Kadıköy Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.11.2022 E-20852321-641.04- 5086951 sayılı cevap yazılarında; Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3400 ada, 3 parselin imar durum belgesinin yazı ekinde gönderildiği bildirilmiş olup 02.08.2013-27.01.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli UİP kapsamında 7.147,33 m? alanlı parselin Konut Alanı olarak tahsis edildiği belirtilmiştir.

4-b) Kadıköy Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-38354364-622.01-2404263 ve -

2739922 sayılı cevap yazılarında; Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3400 ada, 3 parsel 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Riskli/Rezerv Alan ilan edilen alan sınırları içerisinde kalmakta olduğundan söz konusu yasa kapsamında alana ilişkin iş ve işlemlerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütüldüğü bildirilmiştir.

4-c) İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 12.12.2025 tarihli E-20852321- 310.99-14319077 sayılı cevap yazısında; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 3400 ada, 3 parsel taşınmaza ait İmar Durum Belgesi örneği, Yeni Yapı-İsim Değişikliği-Tadilat Yapı Ruhsat örneklerinin yazı ekinde gönderildiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:02

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

