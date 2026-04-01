İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/380 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/380 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, ERENKÖY Mahalle/Köy, 2971 Ada, 105 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Erenköy Mahallesi Arsan Sokak No: 13, Yuvam Apartmanı, Kat: 2, Daire: 14 Kadıköy / İstanbul (2971 Ada 105 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde blok düzende inşa edilmiş A ve B girişli 1 adet bina bulunmakta olup yaklaşık 36 yıllıktır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat +3 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın B girişi bodrum katında 1 adet daire, zemin katında 1 adet daire, 1. Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 2 adet daire, 3. Normal katında 2 adet daire olmak üzere binada toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. A girişinde 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. A girişi ve B girişi toplamda 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kattan binanın güney tarafından, camlı demir kapı aracılığıyla sağlanmakta olup, Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri ve merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Davaya konu "Daire" nitelikli B blok 14 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 2. Katta konumludur. Taşınmaz Antre-hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 75 m2 kullanım alanına sahiptir. Davaya konu 14 nolu daire keşif günü kapalı olduğundan içerisine girilememiştir, Daire içerisine girilemediğinden iç detay özellikleri hakkında 13 numaralı daire sakininden bilgi alınmıştır.

Adresi : Erenköy Mah. Arsan Sok. No:13 Yuvam Apt. Kat:2 Daire:14Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 22/300

İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğünde edinilen bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 11.05.2006-21.02.2017-17.10.2017-20.02.2022-16.03.2023 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı paftasında “Konut Alanı” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları “İnşaat Nizamı: Ayrık, Hmax: 15 kat, Taks 0,35, Kaks 2,07” şeklindedir. Parselin bir kısmının yol alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1-Bu Parsel Lehine A,B,C aleyhine Mürur hakkı vardır. 27/05/1952--2451 tarih ve yevmiye nolu şerh

2-Bu parsel aleyhine B-C-D Parseller lehine Mürur hakkı şerhi vardır. 27/05/1952--2451 tarih ve yevmiye nolu şerh

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:08

25/03/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

