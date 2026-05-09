İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, SİTE Mahalle/Köy, 700 Ada, 9 Parsel, Davaya konu, 700 Ada 9 parsel 389,00 m² yüzölçümüne sahiptir. Niteliği ARSA olarak tescillidir. Dava konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz boş arsa vaziyetindedir. Davaya konu parsel Tevazu Sokak ve Şehit Emre Büyükyıldırım Sokak cephelidir. Diğer taraflardan komşu parsel ile çevrilidir. Parsel, Ümraniye ilçesi içerisinde yer alan sosyal donatılardan faydalanabilecek durumdadır. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Parsel az eğimli bir topografik yapıya sahip olup amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

1-Tapu Kaydında M TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE GÖKÇEKAYA İSTANBUL ENERJİ NAKİL HATTI İÇİN 10 M2LİK KISIM ÜSTÜNDE İRTİFAK HAKKI TESİSİ VARDIR-( devam ettiği yönünde bilgi verilmiştir)

2-M KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 90M2LİK KISIMDA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR (devam ettiği yönünde bilgi verilmiştir.)

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Tapu kaydında yer alan hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı yapılacaktır

Takdir Olunan Değer : 21.000.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 2.100.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğünde edinilen şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 13.09.1998, 15.03.1999, 17.04.2012, 18.11.2012, 15.05.2015, 16.02.2016, 21.04.2017, 20.09.2022, 30.11.2022, 17.10.2023, 18.12.2023 ve 21.02.2024 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında 'PARK ALANI' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. 22/04/2016 t.t. 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı Sonucu Enerji Nakil Hattından Dolayı Emsal Transferine Konu Olan Parseller.

Adresi : Site Mahalle Tevazu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü : 389,00 m2

KDV Oranı : %10

1. Satış Günü : 28/07/2026 günü 10:15 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 28/08/2026 günü -10:15 - 10:15 arası

Satış Yeri : Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr KARTAL / İST

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:15

06/05/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

