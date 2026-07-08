İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/200 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/200 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İlİ, Kadıköy İlçe, MERDİVENKÖY Mahalle/Köy, 1014 Ada, 204 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Merdivenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 273, Menekşe Apartmanı, Kat: 1, Daire: 2 Kadıköy / İstanbul (1014 Ada 204 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu bina Fahrettin Kerim Gökay Caddesine cephelidir. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken ve ofis olarak kullanılan 10-12 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta ve üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş 39 senelik 1 adet bina bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat + zemin kat + 6 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında ortak alanlar ve dükkana ait depo, zemin katında 1 adet dükkan, 1.Normal katında 2 adet daire, 2. Normal katında 2 adet mesken, 3.Normal katında 2 adet mesken, 4.Normal katında 2 adet mesken, 5. Normal katında 2 adet mesken, 6.Normal katında 2 adet mesken olmak üzere toplamda 13 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Davaya konu "Daire" nitelikli 2 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 1. katta konumludur. Taşınmaz antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 140 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimlerin zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Merdivenköy Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:273Menekşe Apt. Kat:1 Daire:2 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 18/260

İmar Durumu : İstanbul Anadolu Sulh Flukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/200 (batış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 11.07.2025 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-38354364-622.01-2584047 sayılı imar durumu yazısına istinaden; İlgi yazıya konu Kadıköy - Merdivenköy Mahallesi, 193 pafta, 1014 ada, 204 parsel 11.05.2006 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ile Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 Kat, maxKAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam Konut *Ticaret Alanında ve yolda kalmaktadır. Parsel ayrıca 22.04.2016 onaylı1/1000 ölçekli Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Raylı Sistem Hattı Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. Denilmektedir.

Kıymeti : 13.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:17

03/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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