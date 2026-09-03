İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/96 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kadıköy İlçe, İBRAHİMAĞA Mahalle/Köy, 243 Ada, 19 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI: Dosyasında mevcut; ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 13 cilt, 1245 sayfasında kayıtlı, 243 ada, 19 parsel numaralı, 120,00m2 yüzölçümlü, "Bahçeli Kargir Apartman" nitelikli, 1. Kat, 3 bağımsız bölüm numaralı 60/200 arsa paylı Dairenin elbirliği mülkiyet olarak hissedar durumu aşağıdaki gibi olup, tapu kaydı üzerinde muhtelif tarihli haciz şerhlerinin olduğu ve kısmen Sit alanında kaldığı şerhinin olduğu görüldü. Beyanlar;

Korunma Alanı Belirtmesi Vardır. (19/02/2021-8264 yev.)

Kısmen Sit Alanında Kaldığı Kentsel Sit (09/02/2023- 6960 yev.)

GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kiymet takdirine konu; tapuda İbrahimağa Mahallesi 243 ada, 19 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 1. Katında bulunan 3 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu Mahallesi, Şair Muhibbi Sokak Ateş Apt. 10 kapı numaralı

adreste bulunmaktadır. Söz konusu dairenin bulunduğu Apartman yaklaşık 50 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum Kat+Zemin Kat+2 normal kat olmak üzere 4 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Zemin Kattan sol yan taraftan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdivenler dökme mozaik kaplı, demir korkuluklu, demir trabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Söz konusu 3 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 1. katında 3 kapı numaralı dairedir. Dairenin dış giriş kapısı ahşap kapı olup, iç mekân: Antre, hol, banyo- tuvalet, mutfak, 2 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında yaklaşık 90m2 brüt, 71m2 net alana sahip dairenin; Antre, hol, banyo-tuvalet ve mutfak tabanları ile banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplıdır. Oda zeminleri laminant parke kaplı, oda duvarları sıva üzeri plastik boya, duvar ile tavan birleşim noktaları kartonpiyer, iç kapılar ahşap panel kapı, pencere doğramaları PVC. Çift ısıcam, Banyoda; duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfak Tezgâhı üzeri fayans, altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar bulunmaktadır. Isınması doğalgaz kombi iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Dairenin bulunduğu apartman ve daire vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup, Dr. Eyüp Aksoy Caddesine 80m., Ayrılık Çeşmesi Tren ve Metro İstasyonuna 180m, E-5 Karayoluna 295m.Mesafede konumludur.

Adresi: Koşuyolu Mah. Şair Muhibbi Sok. No:10 1. Kat Daire:3 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 90 m2

Arsa Payı: 60/200

İmar Durumu : Dosyasında mevcut; Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Bila tarih, 1022892 sayıl yazılarında; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Koşuyolu (İbrahimağa) Mahallesi, 243 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz; 14.04.1999 onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Palanına ve Plan Notu Tadilatlarına göre H:9.50m., bitişik nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda kalmaktadır. Parselin karşısındaki 244 ada, 17 parsel ve bitişiğindeki 18 parselde tescilli eski eser bulunduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan

görüş alınmadan uygulama yapılamaz. İmar Planında, üzerinde ölçülü blok çizili olduğundan dolayı bahse konu parsel ifraz edilemez.

Kıymeti: 8.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Kismen Sit alanında kaldığına dair şerh vardır.

2-Koruma alanı belirtisi şerhi vardır. İstanbul V nolu kültür varlıkları koruma Bölge Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda; İlgi yazı ekinde iletilen tapu kaydı incelendiğinde, taşınmazın 3 numaralı bağımsız bölümünün özel mülkiyete konu olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla; 243 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın tescil kaydı bulunmamakla birlikte kısmen kentsel sit alanında ve korunma alanında kaldığı, bu nedenle tapu kaydındaki şerhlerin devam ettiği; taşınmazın özel mülkiyete ait olması nedeniyle satışına ilişkin olarak Müdürlüğümüzce ayrıca bir görüş verilmesine gerek bulunmadığı, tapu kaydındaki şerhlerin satışa engel teşkil etmediği hususunda cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:04

25/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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