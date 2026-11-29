Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/286 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/286 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal İlçe, PETROL-İŞ Mahalle/Köy, 11238 Ada, 20 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz; Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi, No: 76, Tanrıverdi Apartmanı, Kat: 3, Daire: 6 Kartal / İstanbul (11238 ada, 20 parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, ayrık düzende inşa edilmiş **yaklaşık 9 yıllık** 1 adet ana bina yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı; ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında **bodrum kat + zemin kat + asma kat + 10 normal kat + çatı katlı** olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında dükkana ait depo ve ortak alanlar, zemin katında asma katlı 1 adet dükkan, 10 normal katın her birinde 2 şer adet daire olmak üzere toplamda 21 adet bağımsız bölüm mevcuttur. 10. Normal kattaki daireler çatı piyeslidir. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri, merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır. Davaya konu "Mesken" nitelikli 6 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 3. katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz projesine göre; **antre-hol,salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, kapalı balkon ve yangın holü hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 93,37 m² kullanım alanına sahiptir. Alanı 94 m² olarak kabul edilmiştir. Taşınmaz mahallinde yapılan incelemede kapalı balkonun oda olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah veMDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldür. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Petrol İş Mah. Üsküdar Caddesi No:76 Tanrıverdi Apt.Kat:3Darie:6 Kartal / İST.

Yüzölçümü : 93,37 m2

Arsa Payı : 44528295808139800000000

İmar Durumu : Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-37169365-310-825896 sayılı imar durumu yazısına istinaden; “Koordinesi tarafımızca yürütülen ilgi yazıya konu, Kartal İlçesi, Petrolış Mahallesi,G22A14A2B pafta, 11238 ada, 20 parsel, 19.04.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında, 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.75 Yençok:15 kat (52.50m) yapılanma şartlarında Konut+Ticaret alanında kalmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 9.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İ İstanbul İli, Kartal İlçe, PETROL-İŞ Mahalle/Köy, 11238 Ada, 20 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz ; **Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi, No: 76, Tanrıverdi Apartmanı Kat: 4, Daire:8 Kartal / İstanbul** (11238ada, 20 parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde, ayrık düzende inşa edilmiş **yaklaşık 9 yıllık 1 adet ana bina yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana yapı; ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında bodrum kat+ zemin kat + asma kat + 10 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında dükkana ait depo ve ortak alanlar, zemin katında asma katlı 1 adet dükkan, 10 normal katın her birinde 2 şer adet daire olmak üzere toplamda 21 adet bağımsız bölüm mevcuttur. 10.Normal kattaki daireler çatı piyeslidir. Ana yapının girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Yapı giriş holü döşemesi, kat holleri döşemeleri, merdivenler ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır. 8 No.lu Bağımsız Bölüm: Davaya konu "Mesken" nitelikli 8 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 4. katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz projesine göre; **antre-hol, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, kapalı balkon ve yangın holü hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 93,37 m² kullanım alanına sahiptir.** Alanı 94 m² olarak kabul edilmiştir. Taşınmaz mahallinde yapılan incelemede kapalı balkonun oda olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah ve MDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısıçelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldur. Taşınmazın ısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.avaya ...

Adresi : Petrol İş Mah. Üsküdar Caddesi No:76 Tanrıverdi Apt.Kat:4 Daire:8Kartal / İST.

Yüzölçümü : 93,37 m2

Arsa Payı : 4452829580/139800000000

İmar Durumu : Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-37169365-310-825896 sayılı imar durumu yazısına istinaden; “Koordinesi tarafımızca yürütülen ilgi yazıya konu, Kartal İlçesi, Petrolış Mahallesi,G22A14A2B pafta, 11238 ada, 20 parsel, 19.04.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında, 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.75 Yençok:15 kat (52.50m) yapılanma şartlarında Konut+Ticaret alanında kalmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 9.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 11:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 11:46

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Davaya konu taşınmazlar; Petrol İş Mahallesi Üsküdar Caddesi, No: 76, Tanrıverdi Apartmanı,Kat: 7, Daire: 13 Kartal / İstanbul (11238 ada, 20 parsel) açık posta adresinde konumudur. Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu bina Üsküdar Caddesi ve Şafak Sokak cephelidir. Bölgeye toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanması mümkündür. Taşınmazların bulunduğu yakın çevrede genellikle mesken ve ofis olarak kullanılan 8-10 katlı yapılar yer almaktadır. Yapılaşmanın ve nüfus yoğunluğunun yeterli düzeyde olduğu bölgede; sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanlarının yakınında market ve benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi temel ve sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Söz konusu bölge, orta ve üst gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı olarak tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, şehircilik ve plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumlu olup altyapı hizmetleri tamdır. Taşınmaz, idari olarak belediye sınırları ve yetki alanı içerisinde yer almaktadır. Davaya konu "Mesken" nitelikli 13 bağımsız bölüm numaralıtaşınmaz, binanın 7. katında konumlanmıştır. Dava konusu taşınmaz projesine göre; **antre-hol,salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, kapalı balkon ve yangın holü hacimlerinden oluşmaktaolup, brüt 93,37 m² kullanım alanına sahiptir. Alanı 94 m² olarak kabul edilmiştir.Taşınmaz mahallinde yapılan incelemede kapalı balkonun oda olarak kullanıldığı tespitedilmiştir.** Dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke, duvarları saten boya, tavanları iseplastik boyalıdır. Mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimlerin zeminleri seramik; ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanları ise plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah veMDF dolaplar kullanılmıştır. Banyonun vitrifiye ve armatür ekipmanları tamdır. Giriş kapısıçelik, iç kapıları ahşap, pencere doğramaları ise PVC malzemeden mamuldır. Taşınmazınısınması doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Petrol İş Üsküdar CaddesiNo:76 Tanrıverdi Apt. Kat:7 Daire:13 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 93,37 m2

Arsa Payı : 4452829590/139800000000

İmar Durumu : Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-37169365-310-825896 sayılı imar durumu yazısına istinaden; “Koordinesi tarafımızca yürütülen ilgi yazıya konu, Kartal İlçesi, Petrolış Mahallesi,G22A14A2B pafta, 11238 ada, 20 parsel, 19.04.2013 t.t.'li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında, 5/A/3 ; 0.20-0.40/1.75 Yençok:15 kat (52.50m) yapılanma şartlarında Konut+Ticaret alanında kalmaktadır.” Denilmektedir.

Kıymeti : 10.640.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 13:49

24/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02607042