Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sıcaklıklar yurt genelinde etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek de yurt genelindeki serin ve yağışlı havanın etkisini yavaş yavaş kaybettiğini belirtti.

Tek çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde yeniden yağışların başlayacağı, hafta sonuna doğru Marmara, iç bölgeler ve güney kesimlerde yağışlı havanın yeniden etkili olacağını aktardı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

Sıcaklıkların 25-26 derece civarında seyrettiği İstanbul'un güney ilçelerinde sıcaklıkların 32–33 dereceye kadar çıkabileceği kaydetti.

İstanbul'da en yakın yağış beklentisinin cuma ve cumartesi günleri olduğu bilgisini veren Meteoroloji uzmanı, kuvvetli bir yağış öngörüsünün henüz netleşmediği belirtildi.

ANKARA'YA SEL VE DOLU UYARISI

Tek, Ankara'da da çarşamba günü sıcaklıkların 32-33 derecelere çıkmasının beklendiğini belirtti.

Adil Tek ayrıca, hafta sonuna doğru ise yağışlarla birlikte kısa süreli sel, su baskını ve dolu riskine karşı uyarı yaptı.

İZMİR'DE SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını anımsatan Tek, İzmir'de sıcaklıkların yer yer 35 dereceye çıkabileceğini, iç kesimlerde ise daha yüksek değerlerin görülebileceğini ifade etti.