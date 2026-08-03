Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattı için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Kasım ayında başlaması planlanan ekspres sefer modeline göre otobüsler ara duraklarda yolcu indirip bindirmeden iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlayacak.

Böylece daha önce İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli, İstanbul-Ankara hattında da devreye alınmış olacak.

ARA DURAKLAR KALKIYOR

Yeni uygulamayla birlikte Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi ara duraklarda yolcu alıp indiren otobüsler, ekspres seferlerde artık bu noktalarda durmayacak.

İKİ AYRI KATEGORİ OLACAK

İstanbul-Ankara hattındaki seferler, "normal" ve "ekspres" olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılacak.

Planlamaya göre mevcut sefer kapasitesinin yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılması öngörülüyor.

Böylece yolcular, ihtiyaçlarına göre duraklı veya kesintisiz yolculuk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

YOLCULUK SAATİ DE KISALACAK

Bu kararla birlikte Ankara-İstanbul arası sefer saatinin de azalması planlanıyor.

Ekspres seferlerde fiyat farkı uygulamasına geçilebileceği konuşuluyor.

Buna göre bu seferlerin normal seferlere göre daha pahalı olması bekleniyor.