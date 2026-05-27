Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak ve parçalı bulutlu geçse de özellikle 2'nci günden itibaren birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Verilere göre, sıcaklıklar yüksek seyredecek ancak yağış anında ani düşüşler görülebileceği aktarıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da sıcak ve güneşli havanın etkili olması beklenirken, sadece bayramın ikinci gününde yağış geçişi görülecek.

AKOM tarafından yapılan paylaşımda, İstanbul’da bugün havanın az bulutlu ve açık olacağı, sıcaklığın öğle saatlerinde 27 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Ancak bu sıcak hava dalgası perşembe günü yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor.

AKOM verilerine göre İstanbul’da 5 ila 15 kilogram arası yağış düşeceği tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre, bayramın 2'nci günü iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.

İçişleri Bakanlığı da yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, 28 Mayıs Perşembe günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde; İç Ege ve Göller Bölgesi’nde; Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

İZMİR'DE HAVALAR SICAK OLACAK

İzmir’de bayram süresince hava sıcaklığının 30 dereceleri bulması beklenirken yoğun yağışlar yaşanmayacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü öğle saatlerinde kısa ama etkili yağışlar bekleniyor.

Bayramın son günü olan cumartesi günü ise yağmurlar yerini bulutlu havaya bırakacak.