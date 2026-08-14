Ordu'da konut piyasasına ilişkin Temmuz 2026 verileri dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Kent, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği 30 şehir arasında yıllık bazda metrekare fiyatlarının en fazla arttığı il oldu.

ORDU'DA KONUT FİYATLARI YÜZDE 32,4 ARTTI

Hazırlanan Temmuz 2026 Konut Değer Raporu'na göre Ordu'da konutların metrekare satış fiyatı son bir yılda yüzde 32,4 oranında yükseldi.

Bu oranla Ordu, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artışta ilk sıraya yerleşti. Ordu'nun ardından yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ geldi.

REEL ARTIŞTA DA ORDU DİKKAT ÇEKTİ

Ordu'nun konut piyasasındaki yükselişi yalnızca nominal fiyatlarla sınırlı kalmadı. Haziran ayında 30 ilin tamamında yıllık reel konut fiyat değişimi negatif bölgede bulunurken, Temmuz ayında Ordu bu tabloyu değiştiren tek şehir oldu.

Kentte yıllık reel konut fiyat değişimi yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Böylece Ordu, yüksek enflasyona rağmen konut fiyatlarının reel olarak da yükseldiği tek il olarak öne çıktı.

ORDU'YU DİĞER ŞEHİRLER TAKİP ETTİ

Temmuz ayında konut metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranlarında Ordu'nun ardından Ankara, Kocaeli, Denizli ve Elazığ sıralandı.

Ordu'daki yüzde 32,4'lük artış, kentte konut piyasasının son bir yıllık dönemde diğer büyük şehirlerin önemli bölümünden daha hızlı değer kazandığını ortaya koydu.

Öte yandan Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış reel değişim yüzde -6,6 olarak kaydedildi. Bu tablo içerisinde Ordu'nun yüzde 0,4'lük reel artış göstermesi kenti Türkiye konut piyasasında ayrı bir noktaya taşıdı.