Şehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul-Ankara hattı için planlanan ekspres sefer uygulamasında geri sayım başladı. Kasım ayında hayata geçirilmesi planlanan sistemle birlikte otobüsler, ara duraklara uğramadan iki şehir arasında doğrudan ulaşım sağlayacak.

İstanbul-Ankara güzergâhında uygulanması planlanan ekspres sefer modeliyle yolculuk süresinin kısaltılması hedefleniyor. Yeni sistemde otobüsler, belirlenen ekspres seferlerde Kocaeli, Sakarya ve Düzce gibi ara noktalarda yolcu indirip bindirmeyecek.

Böylece İstanbul ile Ankara arasında seyahat eden yolcuların, ara duraklarda beklemeden doğrudan ulaşım sağlaması amaçlanıyor. Daha önce İstanbul-İzmir hattında uygulanan modelin, yeni dönemde İstanbul-Ankara güzergâhında da devreye alınması planlanıyor.

SEFERLER İKİ KATEGORİYE AYRILACAK

Yeni uygulamayla İstanbul-Ankara hattındaki otobüs seferlerinin normal ve ekspres olmak üzere iki ayrı kategoride sunulması öngörülüyor. Planlamaya göre mevcut sefer kapasitesinin yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılması bekleniyor.

Bu sistemle yolcular, ara duraklarda duran normal seferler ile doğrudan ulaşım sağlayan ekspres seferler arasında tercih yapabilecek.

BİLET FİYATLARI DEĞİŞECEK

Ekspres sefer uygulamasının devreye girmesiyle İstanbul-Ankara arasındaki yolculuk süresinin de azalması bekleniyor. Ara duraklarda durulmayacak olması, özellikle iki şehir arasında seyahat eden yolcular için zaman tasarrufu sağlayabilecek.

Öte yandan ekspres seferlerde normal biletlerden farklı fiyat tarifelerinin uygulanabileceği belirtiliyor.