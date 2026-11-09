Anadolu Gazetesi'nde yer alan habere göre Olay, 7 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında İstanbul-Ankara seferini yapan YHT'de yaşandı. Kocaeli'nin İzmit YHT İstasyonu'ndan trene binen Fatih S., yolculuk sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. 3'üncü vagonda aniden yere yığılan yolcu için tren içerisinde anons yapılarak sağlık personelinden yardım istendi.

HASTANEYE ULAŞTIRILMASI İÇİN GÜZERGÂH DEĞİŞTİRİLDİ

Anonsu duyan sağlık personeli, kısa sürede yolcunun bulunduğu vagona giderek ilk müdahaleyi yaptı. Yolcunun vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırılması amacıyla trenin normal güzergâhındaki Eskişehir durağına gitmeden Pamukova İstasyonu'nda durdurulması kararlaştırıldı.

İstasyonda hazır bekletilen ambulansa teslim edilen Fatih S., buradan alınarak en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü.

Öte yandan TCDD personelinin de hastaneye kaldırılan yolcunun eşyalarını alarak kendisine ulaştırılmasına yardımcı olduğu öğrenildi.