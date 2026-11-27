Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Kasım 2026 Cuma günü Bursa'da düzenlenen Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı test sürüşleri programında kentin ulaşım geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu. Tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olan Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, projelerin açılış takvimini ve yeni seyahat sürelerini paylaştı.

HIZLI TREN AĞINA KATILAN 15. İL BURSA OLACAK

Demiryollarının üretim, kalkınma ve istihdam açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2002 yılından itibaren demiryollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını belirtti. Ulaşım ağındaki büyümeyi rakamlarla özetleyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık."

Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul, Sivas ve Karaman'ın ardından 9 Ekim'de hizmete giren Çerkezköy-Kapıkule Hattı ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de yüksek hızlı tren konforuna kavuştuğunu hatırlatan Uraloğlu, doğrudan YHT bağlantısı bulunan il sayısının 11'den 14'e çıktığını kaydetti. Uraloğlu, Bursa'nın da bu ağa ekleneceğini belirterek, "Osmaneli-Bursa Hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak." dedi.

106 KİLOMETRELİK KESİMDE ZORLU MÜHENDİSLİK ETAPLARI AŞILDI

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın hem Ankara-İstanbul YHT Hattı'na hem de Bandırma üzerinden bölgesel demiryolu ağına entegre edileceğini bildiren Uraloğlu, proje kapsamında 8 yeni istasyon inşa edildiğini söyledi. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı istasyonlarının, mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile birleşerek toplam 9 istasyonla hizmet vereceği açıklandı.

Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik bölümde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit ve 123 menfez olmak üzere toplam 369 sanat yapısının bitirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, sürecin geldiği noktayı şöyle anlattı:

"Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık."

Bursa-Bandırma etabında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında yürütülecek test sürüşlerinin proje açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SÜRELERİ KISALIYOR

Sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme sistemleri ve ray kontrollerinin yanı sıra Ankara-İstanbul YHT Hattı ile entegrasyon testlerinin de gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, sertifikasyon süreçlerinin ardından hattın 2027 yılının ilk yarısında açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni hattın devreye girmesiyle Bursa'dan diğer büyükşehirlere ulaşım süreleri şu şekilde değişecek:

Bursa - Bilecik: 45 dakika

Bursa - Eskişehir: 1 saat

Bursa - Ankara: Yaklaşık 2 saat 15 dakika

Bursa - İstanbul: Yaklaşık 2 saat 15 dakika

Bursa - Konya: 2 saat 50 dakika

SANAYİ VE İHRACATA DEV KATKI

Projenin yalnızca yolcu değil, yük taşımacılığında da yeni bir dönem başlatacağını belirten Uraloğlu, hattın tamamı işletmeye alındığında yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine erişileceğini bildirdi.

Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla TEKNOSAB ve Karacabey'in Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacağını aktaran Uraloğlu; özellikle otomotiv, makine ve kimya sanayisindeki üreticilerin dünya pazarlarına erişiminde büyük avantaj sağlanacağını, Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile de hava ve demiryolu entegrasyonunun kurulacağını söyledi.

Şehir Hastanesi Metrosu da 2027'nin İlk Yarısında Açılıyor

Bursa'da test sürüşlerine başlanan bir diğer önemli yatırımın Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı olduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 kilometrelik bu hattın mevcut 56,5 kilometrelik (40 km metro, 16,5 km tramvay) kent içi raylı sistem ağını Emek-Arabayatağı üzerinden YHT Garı ve Şehir Hastanesi'ne bağlayacağını belirtti.

Toplam 4 istasyondan oluşan projenin Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk etabının 2024 yılında açıldığını hatırlatan Uraloğlu; Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonlarını kapsayan çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 87'ye ulaştığını açıkladı. Demiryolu işleri ve katener imalatlarının tamamlandığını, hattın enerjilendirilerek metro araçlarıyla testlerin sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz."