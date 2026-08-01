Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, akaryakıt satış fiyatlarının belirlenmesinde ana unsur olmayı sürdürüyor. Sürücüler ve araç sahipleri, fiyat hareketliliklerini yakından takip ediyor. 1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI Üç büyük ildeki pompa satış fiyatları serbest piyasa koşulları ve dağıtım firmalarının politikalarına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmekle birlikte 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla şu şekildedir: İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 67,18 TL

Motorin: 80,97 TL

LPG: 31,19 TL İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 67,02 TL

Motorin: 80,82 TL

LPG: 30,59 TL Ankara Benzin: 68,14 TL

Motorin: 82,09 TL

LPG: 31,29 TL İzmir Benzin: 68,44 TL

Motorin: 82,37 TL

LPG: 31,19 TL

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