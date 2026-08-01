Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, akaryakıt satış fiyatlarının belirlenmesinde ana unsur olmayı sürdürüyor.

Sürücüler ve araç sahipleri, fiyat hareketliliklerini yakından takip ediyor.

1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI

Üç büyük ildeki pompa satış fiyatları serbest piyasa koşulları ve dağıtım firmalarının politikalarına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmekle birlikte 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla şu şekildedir:

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İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,18 TL
Motorin: 80,97 TL
LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,02 TL
Motorin: 80,82 TL
LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 68,14 TL
Motorin: 82,09 TL
LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,44 TL
Motorin: 82,37 TL
LPG: 31,19 TL