Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri, akaryakıt satış fiyatlarının belirlenmesinde ana unsur olmayı sürdürüyor.
Sürücüler ve araç sahipleri, fiyat hareketliliklerini yakından takip ediyor.
1 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI
Üç büyük ildeki pompa satış fiyatları serbest piyasa koşulları ve dağıtım firmalarının politikalarına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilmekle birlikte 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,18 TL
Motorin: 80,97 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,02 TL
Motorin: 80,82 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 68,14 TL
Motorin: 82,09 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 68,44 TL
Motorin: 82,37 TL
LPG: 31,19 TL