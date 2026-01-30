Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurlarındaki yükseliş ve peş peşe gelen vergi düzenlemeleri, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmelerle birlikte sürücüler her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel mi?” sorularına yanıt arıyor.

Artan yakıt maliyetleri, özellikle büyükşehirlerde yaşayan araç sahiplerinin bütçesini zorluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yoğun trafiğe sahip şehirlerde yaşayan vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri günlük olarak takip ediyor.

30 OCAK 2026 CUMA GÜNÜ AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları (30 Ocak 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 55,27 TL

Motorin litre fiyatı: 57,43 TL

LPG litre fiyatı: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 55,09 TL

Motorin litre fiyatı: 57,25 TL

LPG litre fiyatı: 28,69 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56,17 TL

Motorin litre fiyatı: 58,51 TL

LPG litre fiyatı: 29,17 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

Benzin litre fiyatı: 56,46 TL

Motorin litre fiyatı: 58,78 TL

LPG litre fiyatı: 29,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM GELİR Mİ?

Uzmanlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki seyrin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Küresel piyasalarda yaşanabilecek yeni gelişmelerin, önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni değişikliklere yol açabileceği ifade ediliyor.

Araç sahiplerinin, olası fiyat değişimlerine karşı güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmeleri öneriliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda belirlenen Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik, rafineri çıkış maliyetleri ile birlikte ÖTV ve KDV gibi vergilerin eklenmesiyle oluşuyor. Dağıtım ve bayi payları da hesaba katıldıktan sonra serbest piyasa koşulları çerçevesinde pompa fiyatları belirleniyor ve bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler arasında lojistik ve rekabet kaynaklı küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.