Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan araştırmaya göre, trafikteki gecikmelerin Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 245,6 milyar TL olarak hesaplandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan sürücülerin trafikte yılda fazladan 112 saat harcadığı belirlendi.

TRAFİKTEKİ GECİKMELERİN EKONOMİK MALİYETİ NE KADAR?

TomTom Trafik Endeksi verileri baz alınarak hazırlanan raporda, trafikteki 1 dakikalık zaman kaybının parasal karşılığının 0,94 ile 12,44 TL arasında değiştiği tespit edildi. Türkiye genelinde trafikte boşa geçen toplam süre 270 milyon saat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu zaman kaybının, yaklaşık 135 bin kişinin bir yıllık tam zamanlı çalışma süresine denk geldiği vurgulandı.

YAKIT İSRAFI VE ÇEVRESEL ZARAR HANGİ BOYUTTA?

Şehir içi binek araç gecikmelerinin yolcu zaman maliyeti 163,6 milyar TL, ticari araç gecikmelerinin maliyeti ise 82 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Trafik sıkışıklığı nedeniyle yılda yaklaşık 803 milyon litre yakıt israf edilirken, 1,89 milyon ton ek karbondioksit salımı meydana geldi.

Bu emisyonun karbon maliyeti ise Avrupa Birliği standartları üzerinden 143,5 milyon euro (7,7 milyar TL) olarak hesaplandı.

TOPLU TAŞIMADA DAKİKALIK GECİKME NE KADAR YÜK GETİRİYOR?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de mesai saatlerinde 10 kilometrelik mesafede araç kullanan bir sürücünün yıllık kaybı 112 saat olarak belirlendi. İETT otobüslerinde ortalama 1 dakikalık gecikmenin yıllık maliyeti 18,67 milyar TL, 5 dakikalık gecikmenin maliyeti ise 93,3 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

Otomobillerde günlük 1 dakikalık kalıcı bir iyileşmenin yıllık 11 milyar TL, ticari araçlarda ise 4 milyar TL ekonomi sağlama potansiyeli bulunuyor.