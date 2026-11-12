Uluslararası araştırma şirketi Numbeo'nun suç oranları ve güvenlik algısını ölçerek hazırladığı 2026 yılı Güvenlik Endeksi'nde, Türkiye'nin en güvenli 5 şehri resmi puanlarıyla listelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek metropolleri listenin alt sıralarında kalırken, zirveye yerleşen şehir güvenlik puanıyla büyükşehirleri geride bıraktı.
TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
Araştırma kapsamında şehirlerdeki genel suç oranları, gece ve gündüz yalnız yürüme güvenliği, hırsızlık, gasp ve fiziksel saldırı gibi birçok farklı kriter analiz edildi. Katılımcıların doğrudan kendi yaşam çevrelerine dair verdikleri yanıtlar temel alınarak oluşturulan güvenlik puanlamasında, Türkiye'den beş şehir ön plana çıktı.
LİSTEDE HANGİ ŞEHİRLER YER ALIYOR?
Numbeo'nun 2026 yılı verilerine göre Türkiye'nin güvenlik endeksi en yüksek 5 şehri sırasıyla şu şekilde:
5. İstanbul: 52,0 puan (Dünya genelinde 171. sırada)
4. Ankara: 60,5 puan (Dünya genelinde 136. sırada)
3. İzmir: 66,8 puan (Dünya genelinde 93. sırada)
2. Antalya: 70,7 puan (Dünya genelinde 71. sırada)
1. Bursa: 71,3 puan (Dünya genelinde 69. sırada)
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ZİRVEDE YER ALAN BURSA HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?
Elde ettiği 71,3 puanla Türkiye'nin en güvenli şehri unvanını alan Bursa, dünya genelindeki 69'uncu sırasıyla küresel ölçekte de güvenli yerleşimler arasında yer buldu. Sanayi, tarih ve turizm kenti olmasının yanı sıra Bursa, güvenlik algısının yüksekliği, düşük suç istatistikleri ve asayiş hizmetlerinin etkinliğiyle diğer büyükşehirleri geride bırakmayı başardı.
EN GÜVENSİZ VE EN GÜVENLİ BÖLGELER NASIL BELİRLENİYOR?
Numbeo, şehirlerin güvenlik endeksini belirlerken tamamen kullanıcıların katıldığı anket verilerini ve yerel asayiş raporlarını esas alıyor.
100 üzerinden yapılan puanlamada, 50 ile 100 arasındaki değerler "yüksek güvenlik" sınırını temsil ederken, Türkiye listesinde 52 puanda kalan İstanbul'un küresel sıralamada geride olduğu, Bursa'nın ise güvenli sınırın oldukça üzerinde konumlandığı görülüyor.
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