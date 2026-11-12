TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Araştırma kapsamında şehirlerdeki genel suç oranları, gece ve gündüz yalnız yürüme güvenliği, hırsızlık, gasp ve fiziksel saldırı gibi birçok farklı kriter analiz edildi. Katılımcıların doğrudan kendi yaşam çevrelerine dair verdikleri yanıtlar temel alınarak oluşturulan güvenlik puanlamasında, Türkiye'den beş şehir ön plana çıktı.