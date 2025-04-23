Silivri açıklarında meydana gelen ve en büyüğü 6.2 büyüklüğünde ölçülen art arda depremler, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntıların ardından pek çok İstanbullu evlerini terk ederek parklar, boş araziler ve okul bahçeleri gibi açık alanlara akın etti. Yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar konusunda peş peşe uyarılar geldi. Uzmanlar, deprem anında güvenli alanları bilmenin hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguladı.

KAPALI ALANDAYSANIZ: "ÇÖK – KAPAN – TUTUN" VE DOĞRU NOKTAYI SEÇİN

Depreme evde, okulda ya da ofiste yakalananlar için en güvenli seçenek, sağlam yapıların yanında veya altında pozisyon almaktır.

Uzmanların önerdiği başlıca güvenli alanlar şunlardır:

Sağlam bir masa veya çalışma masası altı

Yatak ya da koltuk kenarları (yan yatıp başınızı koruyarak)

Taşıyıcı kolon-duvar birleşim yerleri

Cam, pencere ve yüksek dolaplardan uzak iç duvar köşeleri

Kapı eşikleri ise eskiden önerilse de modern yapılarda artık yeterince sağlam destek sunmadığı için tavsiye edilmiyor.

AÇIK ALANDAYSANIZ: BİNALARDAN VE DİREKLERDEN UZAK DURUN

Deprem anında dışarıda olanlar için en önemli kural: Her şeyden uzaklaşmak.

Açık alanlarda güvenli kalmak için şu noktalara dikkat edilmeli:

Binalardan, elektrik direklerinden ve duvarlardan uzak açık alanlar

Otoparklar, geniş meydanlar, spor sahaları ve parklar

Eğer araçtayken deprem başladıysa, güvenliyse yol kenarında durun ve içeride kalın

Köprü, viyadük, üst geçit veya bina altı gibi yapıların yakınında olmak büyük tehlike yaratabilir.

DEPREM SONRASI İLK DAKİKALAR: PANİK DEĞİL PLAN KURTARIR

Sarsıntı geçtikten sonra yapılacaklar da en az deprem anı kadar önem taşıyor. İlk olarak bulunduğunuz alanın güvenliğini kontrol edin varsa doğalgaz, su ve elektrik vanalarını kapatın. Asansör kullanmadan dışarı çıkın ve toplanma alanına yönelin.

Depremde can kayıplarının büyük bölümü yanlış yerde durmaktan ya da bilinçsizce hareket etmekten kaynaklanıyor. Bu nedenle uzmanlar, herkesin yaşadığı mekanda güvenli alanları önceden belirlemesini ve aile bireyleriyle acil durum planı oluşturmasını öneriyor.