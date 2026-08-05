Olay, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce tedbir amacıyla tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda binanın daha önce boşaltıldığı değerlendirilirken, ekipler tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.