İstanbul'da Bakırköy'de İncirli metrobüs durağı yakınında seyir halindeki bir metrobüs sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları başladı. Yolcuların tahliye edildiği aktarılıyor.

METROBÜS KÜLE DÖNDÜ

Metrobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık dört itfaiye aracı birden yangını söndürmek için müdahale ediyor. Çevredeki vatandaşların tahliye edildiğine dair iddialar yer alsa da henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR ETKİLENMEDİ

Yaşanan korkunç yangında metrobüs küle dönerken çevredeki araçlara herhangi bir zarar gelmemesi sevindiri bir gelişme olarak kaydedildi. Metrobüs Söğütlüçeşme yönünde kapatılırken Avcılar yönü ulaşıma açıldı.