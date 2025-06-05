İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/128581 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/128581 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.900.000,00
|1
|Taşıt
|34HUG247 Plakalı, 2023 Model, NISSAN Marka, J12 Tipli, MR15A042484 Motor No'lu, SJNTBAJ12U12233 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:37
03/06/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02237881