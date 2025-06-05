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İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/128581 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/128581 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.900.000,00 1 Taşıt 34HUG247 Plakalı, 2023 Model, NISSAN Marka, J12 Tipli, MR15A042484 Motor No'lu, SJNTBAJ12U12233 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:37
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:37

03/06/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02237881