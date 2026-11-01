İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 ana barajın genel doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.

Kentte son günlerde etkili olan sağanakların ardından açıklanan verilerde, barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti. En yüksek doluluk yüzde 92,03 ile Darlık Barajı’nda, en düşük doluluk ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü. Kazandere’nin doluluk oranı da yüzde 3,26 oldu.

BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 1 Kasım tarihli ölçümlerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle: