İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 1 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan 10 ana barajın genel doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.
Kentte son günlerde etkili olan sağanakların ardından açıklanan verilerde, barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti. En yüksek doluluk yüzde 92,03 ile Darlık Barajı’nda, en düşük doluluk ise yüzde 2,76 ile Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü. Kazandere’nin doluluk oranı da yüzde 3,26 oldu.
BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 1 Kasım tarihli ölçümlerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: yüzde 79,23
- Darlık Barajı: yüzde 92,03
- Elmalı Barajı: yüzde 61,17
- Terkos Barajı: yüzde 37,61
- Alibey Barajı: yüzde 71,64
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 31,35
- Sazlıdere Barajı: yüzde 33,01
- Istrancalar Barajı: yüzde 42,16
- Kazandere Barajı: yüzde 3,26
- Pabuçdere Barajı: yüzde 2,76