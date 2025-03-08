8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Taksim ve çevresinde bariyerli 'abluka' devam ederken, İstanbul Barosu şu ana kadar biri avukat 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 8 Mart yasakları kapsamında Taksim ve çevresinde çok sayıda cadde ve meydanda bariyerli 'abluka' devam ediyor. Çok sayıda cadde ve sokağa araç ve yaya girişi kısıtlanmış durumda. Metro İstanbul'un Taksim İstasyonu ile Şişhane İstiklal Caddesi çıkışı kapatıldı. 8 Mart için kriz masası kuran İstanbul Barosu da şu ana kadar biri avukat 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Barosu olarak, 8 Mart eylemlerinde gözaltına alınanlar için kriz masası oluşturduk ve süreci yakından takip ediyoruz. Şu an 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltında olup,hukuki destek sağlanmaktadır. Gelişmeleri düzenli olarak paylaşacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu’nu arayabilirsiniz"