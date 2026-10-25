İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda avukatlar bugün sandık başına gitti. Yaklaşık 68 bin seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde dokuz aday yarıştı. İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu adayı Ümit Kocasakal, seçimi kazanarak başkan seçildi. Mevcut İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı olarak yeniden seçime katıldı. Eski baro başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ise Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı olarak yarıştı. Başkanlık için yarışan adaylar ve grupları şöyle: – İbrahim Özden Kaboğlu: Değişim İçin Avukatlar Grubu – Ümit Kocasakal: Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı – Hasan Kılıç: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi – Osman Korkut Kanadoğlu: Avukat Hakları Grubu – Arife Gökkaya Dinç: Bağımsız Avukatlar Grubu – Atakan Adem Selanik: Cumhuriyet Avukatları Grubu – Salih Uçar: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu – Metin Üraçin: İstanbul Avukatlar Birliği Grubu – Gülbeyaz Karadeniz: Bağımsız aday SANDIKLAR KAPANDI SONUÇ BELLİ OLDU 17.00’da sandıkların kapanmasıyla oy sayımına başlandı. Sayım sonucu belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu Başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi.

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